"Siamo vigili del fuoco", ma è una truffa: l'appello del Comando provinciale di Torino

Allarme truffe anche per i vigili del fuoco. È lo stesso Comando provinciale di Torino a rendere nota una situazione che si sta ripetendo con frequenza preoccupante. In particolare, si parla di "soggetti che, spacciandosi per appartenenti ai Vigili del Fuoco oppure in nome e per conto dei Vigili del Fuoco, si presentano presso aziende o domicili di cittadini per avanzare richieste economiche offrendo particolari servizi relativi alla sicurezza antincendio, formazione, consulenza e così via". "In questi giorni è stato segnalato l’ennesimo caso di truffa tentata a danno di titolari di aziende e/o privati cittadini con particolare riguardo alla promozione di riviste del settore della sicurezza, formazione nonché di consulenza antincendio".