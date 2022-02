Torna la IX edizione di "Robe da Matt*"

Dopo le “Contaminazioni Bio-Psico-Sociali” della ottava edizione, quest’anno Robe da Matt* esplorerà e si addentrerà nei vari aspetti, sociali, psicologici, emotivi e culturali di cosa significhi l’espressione “oltre il limite”. Di se stessi, del contesto, dell’ambiente, della società. Di quali siano le spinte, le motivazioni, le implicazioni nell’andare oltre il limite. Delle tante modalità attraverso le quali si sperimenta e si vive l’andare oltre il limite.

La IX edizione si svolgerà dal 10 al 16 ottobre 2022, sia online che in presenza, nei luoghi della rete diffusa territoriale, a Torino e altrove.

Le proposte di partecipazione - conferenze, laboratori, proiezioni, spettacoli, concerti, presentazioni di libri, letture, mostre ed altri contenuti - devono essere inviate entro il 10 maggio 2022 all’indirizzo di posta elettronica robedamatti.to@gmail.com

Nel caso in cui gli eventi proposti non siano online, la responsabilità per la gestione degli stessi in sicurezza e gli eventuali oneri economici saranno a carico dei proponenti.

Robe da Matt* è una kermesse che dal 2014 propone nel mese di ottobre a Torino una serie di eventi scientifici, culturali e di intrattenimento sul tema della salute mentale, in collaborazione con enti pubblici e con organizzazioni private che a vario titolo si occupano del tema.