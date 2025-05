Tutto pronto per il Salone del Libro 2025: un primo sguardo all’interno del Lingotto e dell’Oval

Tutto pronto per il via della 37esima edizione del Salone del Libro

Mancano meno di 24 ore all’apertura del 37° Salone del Libro, il secondo sotto la guida della direttrice Annalena Benini, ancora fervono gli ultimi lavori per accogliere il pubblico di appassionati.

“La cultura non è né di destra né di sinistra - commenta in vista dell’apertura dei cancelli di domani - La cultura sono le parole e le parole cercano di raccontare un presente in movimento. Noi qui diamo spazio all’incontro”.

1200 editori all'interno di 980 stand

Ad accogliere gli oltre 1200 editori, all’interno di 980 stand, sono ancora una volta gli spazi del Lingotto Fiere e dell’Oval.

“È uno spazio che cerchiamo di utilizzare al meglio. Il nostro sforzo è mirato all’esperienza che sia sempre migliore, piacevole, serena” aggiunge la direttrice.

“Il Salone sa di avere una responsabilità di esprimersi sullo spazio espositivo - spiega l’ad Piero Crocenzi - ma non se ne parla oggi. C’è un dialogo diverso con GLS dopo il cambio vertice, è più responsive”.

Per quanto riguarda i biglietti staccati, è sempre più difficile superare i numeri da record delle ultime edizioni. Quest’anno il Salone dovrebbe andare oltre i 222.000 ingressi per superarsi. “Non puntiamo sui numeri e questo ci rende più sereni - spiega Benini - Ma ci sono comunque già bellissimi segnali di attenzione al Salone”.

Le novità

Tra le novità di quest’anno il progetto del Romance Pop Up, con sede all’interno della galleria commerciale 8Gallery, una segnaletica più chiara e inclusiva, le nuove aree relax con 420 posti a sedere disposti su 22 aree in tutto il Salone, aree esterne per i fumatori, il nuovo Publisher Center che mette in comunicazione editori, librai e nuovi protagonisti della comunicazione e infine un nuovo sito internet con un diverso sistema di prenotazione delle sale in cui si tengono gli incontri con gli autori.

Incontri che per la maggior parte sono andati subito sold out online: “C’è una parte di posti che teniamo sempre per chi viene in fiera e non fa la prenotazione online” conferma Crocenzi.

Tornano anche le mappe cartacee, stampate in 80 mila copie, 30 mila in più circa rispetto al 2023, mentre i bagni passano da 135 messi a disposizione dal Lingotto, ad altrettanti temporanei allestiteti dalla kermesse. Aumentato anche lo spazio a sedere per il Palco Live, si passa da 140 a 350. “Abbiamo dovuto aumentare la capienza perché gli eventi andavano subito sold out” commenta Crocenzi.

Il Salone e i versi di Montale

Il tema di quest’anno è dedicato a Lalla Romano e ai versi di Eugenio Montale: “Le parole tra noi leggere”. Tornano le sette sezioni tematiche, affidate ad altrettanti curatori, cui quest’anno se ne aggiunge un’ottava: la Sezione Crescere, dedicata all’età adolescente e affidata a Matteo Lancini, psicoterapeuta e saggista.

Tornano anche gli eventi in collaborazione con la Pinacoteca Agnelli sulla Pista 500 e il Bosco degli scrittori di Aboca, quest’anno dedicato all’importanza della biodiversità. La Campania sarà la regione ospite di quest’anno, mentre il Paese ospite, saranno i Paesi Bassi, entrambi all’Oval.

Gli ospiti

Tra gli ospiti Salmo, Tracy Chavalier, Jhumpa Lahiri, Silvia Sese, Felicia Kingsley, Victoire Tuallion, Fabio Fazio e Mara Venier. E ancora Jan Brokken, Joël Dicker, Etgar Keret, Valerie Perrin, Saitō Kohei, Adaina Shibli, Scott Turow, Debora Compagnoni, Dacia Maraini, Ornella Vanoni, Ariete, Jean Reno, Caroline Darian, Paul Murray, Toni Servillo, Daniela di Pietrantonio, Viola Ardone, Ermal Meta, Luciano Ligabue, Federico Basso, Aldo Cazzuo, Cecilia Sala, Elisabetta Sgarbi, Sandro Veronesi.

Sul palco live Rita Pavone, Gino Gastaldo, Caterina Venturini. Atteso per l’inaugurazione di domani, che si svolgerà al Centro Congressi alle ore 11.30, il Ministro della Cultura Alessandro Giuli.

Gli ingressi e come arrivare

Gli accessi alla Fiera sono sempre 4, segnalati come A, B, C e D: Fermata Lingotto (INGRESSO A e B): a 6 minuti dalla stazione Porta Nuova e a 9 minuti dalla stazione Porta Susa. Fermata Italia 61 (INGRESSO D), percorrendo la Promenade; Stazione FS Lingotto (INGRESSO D), attraversando il sottopasso della stazione; Linea 18 - fermata 912 Lingotto (INGRESSO A e B); Linea 18, 14, 63, 63/, 74 - fermata 2603 Stazione Lingotto (INGRESSO D); Uscita Corso Unità d’Italia (INGRESSO C), seguendo le indicazioni “Lingotto Fiere”. Gli ingressi A, C e D hanno l’Entrata Prioritaria riservata alle persone con disabilità ed ai loro accompagnatori o accompagnatrici.

La contestazione Pro Palestina

Come l'anno scorso, i gruppo di Torino per Gaza, Non una di meno, Progetto Palestina Cau Torino e Hipster Democratici hanno annunciato sui social una manifestazione davanti ai cancelli del Salone alle 17.30: "E’ vergognoso che si lasci spazio a narrazioni distorte e faziose che dipingono il regime israeliano sistematicamente come la vittima anziché come soggetto coloniale nato da operazioni di pulizia etnica, soprusi e massacri ai danni del popolo palestinese."