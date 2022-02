Incidente allo svincolo Allamano, due feriti e tangenziale bloccata in direzione nord (FOTO e VIDEO)

La tangenziale di Torino è completamente bloccata dalle 11 di oggi, mercoledì 9 febbraio, a seguito di un incidente avvenuto nella zona dello svincolo Allamano di Rivoli.

Coinvolti un furgone, una vettura e due mezzi pesanti. Sul posto sono atterrati l'elicottero dei Vigili del fuoco e l'elisoccorso, oltre ad essere arrivati i sanitari del 118, la Polstrada e i tecnici di Ativa. Due le persone ferite, per fortuna non in modo grave, a quanto si è saputo dalle prime informazioni.

Con la tangenziale bloccata in direzione nord, c'è l'uscita obbligatoria allo svincolo del sito interporto. La coda di auto ha raggiunto ormai alcuni chilometri.