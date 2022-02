Torino, tronchi rimossi dall'alveo della Dora vicino al ponte di via Bologna

Le immagini del Po e della Dora in secca che stanno circolando in questi giorni, oltre alle temperature sempre più alte per il periodo invernale e alle ormai troppe settimane senza piogge, sono impressionanti.

Via i tronchi dalla Dora

I segni di un cambiamento climatico sempre più evidente e influente potrebbe, però, presentarsi presto anche sotto forma di temporale: è anche in vista di questi eventi atmosferici sempre più intensi e frequenti, soprattutto in primavera e in estate, che nei giorni scorsi è stata effettuata una pulizia della Dora in prossimità del ponte di via Bologna.

I lavori si sono svolti nella giornata di martedì, quando un autocarro dotato di braccio meccanico ha infatti raccolto le decine di tronchi e rami presenti sull'alveo del fiume perché trascinati dalle recenti piene, liberando il corso d'acqua da possibili “tappi”; si tratta di un intervento importante perché realizzato in uno dei tratti più bassi del manto stradale e, di conseguenza, maggiormente a rischio in caso di eventuali esondazioni.