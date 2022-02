Volante polizia assaltata in Barriera di Milano, identificato un altro aggressore

Durante un controllo straordinario la polizia ha identificato un altro degli aggressori della volante, episodio avvenuto domenica sera in Barriera di Milano, mentre decine di persone festeggiavano in strada la vittoria del Senegal in Coppa d'Africa.

114 persone controllate

Ieri c'era stata la prima identificazione nel gruppetto che ha preso a pugni e calci la volante di polizia. Nell'ambito dell'intero servizio a Barriera di Milano sono state complessivamente controllate 114 persone: 17 irregolari invitati a regolarizzare la propria posizione, 4 sono stati denunciati in quanto inottemperanti all'ordine del Questore ad abbandonare il territorio nazionale.

Un romeno di 51 anni è stato denunciato per aver violato l'ordine di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza. Multato un 23enne ivoriano per possesso di sostanza stupefacente, 3 persone sono state sanzionate per violazioni alle normative anti Covid.