Servizio civile: ulteriore proroga fino al 9 marzo per presentare le domande

l termine per partecipare al bando per il Servizio civile universale è stato prorogato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili, in seguito al decreto del TAR del Lazio : le domande potranno essere presentate entro le ore 14 del 9 marzo 2022.

Il bando aveva la scadenza del 10 febbraio, ma a causa di un ricorso al Tar da parte di alcuni enti che hanno visto inseriti i loro progetti nel bando integrativo di febbraio e non avevano un tempo adeguato per pubblicizzare le loro attività c’è stata una proroga. Le candidature presentate successivamente alle ore 14 del 10 febbraio 2022 fino al predetto termine del 9 marzo 2022 alle ore 14 sono ammesse con riserva, in attesa della pronuncia del TAR prevista per il prossimo 8 marzo 2022.

Per quanto riguarda il nostro territorio, il bando pubblicato a dicembre 2021 prevede la selezione di 242 giovani da impiegare nei progetti della Città metropolitana e di enti territoriali delle province di Torino, Alessandria e Biella.

Dei 242 posti da assegnare, 225 sono disponibili sul bando ordinario, di questi 85 posti sono riservati ai giovani con minori opportunità (difficoltà economiche) e 17 (di cui 13 posti riservati ai giovani con minori opportunità ) riguardano la sperimentazione del Servizio civile digitale, che prevede attività di tutoring legate ad agevolare l'approccio al digitale dei cittadini.

Sul territorio di Torino si cercano candidati per 220 posti (203 sul bando ordinario e 17 per il Servizio civile Digitale); sul territorio di Biella, per gli enti partners della Città metropolitana, sono disponibili 11 posti (sul bando ordinario); 9 i posti sul territorio di Alessandria (sul bando ordinario).

I candidati devono avere un'età compresa tra i 18 e i 28 anni compiuti (28 anni e 364 giorni) alla data della presentazione della domanda. La durata prevista dai progetti è di 12 mesi.

Il trattamento economico è di 444,30 euro mensili. È possibile presentare domanda ad un solo progetto a livello nazionale.

L'ufficio Servizio civile della Città metropolitana è disponibile a fornire un supporto alla compilazione della domanda on line a coloro che sono già in possesso dello Spid, al seguente recapito: Tel. 011.861.6383 - 011.861.6601 – 011.861.6353, mail: serviziocivile@cittametropolitana.torino.it.

Maggiori informazioni e schede dei progetti su: http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/politiche-sociali/bando-sc-dicembre-2021