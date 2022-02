Incendio in una ditta di legnami a Giaveno, delicato intervento dei Vigili del fuoco

Tre autopompe e due autobotti con circa 20 Vigili del fuoco impegnati dalle 17,30 a Giaveno in via Avigliana per l'incendio di una catasta di legno.

All'interno di una ditta di legnami circa 400 mc di tronchi sono coinvolti dalle fiamme. L'intervento richiederà smassamento e risorse idriche per molte ore.