Approvato dalla Regione il piano di interventi con il Pnrr per l'Asl To5

Sette case di comunità per un investimento di 10,4 milioni di euro. Due nuovi ospedali di comunità per quasi 5 milioni di euro di investimento e 3 nuove centrali operative per oltre 519mila euro. Un impegno complessivo di 15.837.327 euro destinato al territorio dell’Asl To 5. È il risultato del Piano di localizzazione approvato stamane dalla Giunta regionale del Piemonte per il ridisegno della sanità territoriale e finanziato grazie anche al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Pnrr.

"È una grande notizia per la zona sud della Provincia di Torino", commenta il consigliere regionale Davide Nicco. "La Regione Piemonte ha saputo recepire in modo tempestivo le istanze di potenziamento e ammodernamento dell’offerta di servizi sanitari e del loro riavvicinamento alle persone in un’ottica di prossimità e qualità. Un’esigenza che l’esperienza della pandemia ha riportato in primo piano in tutta la sua urgenza. È un risultato reso possibile anche dal costante lavoro di ascolto e confronto intrattenuto in questi mesi con le persone e i territori, ai quali va tutta la nostra gratitudine".

Nel territorio dell’Asl 5 vedranno la luce sette nuove Case di comunità: a Carignano (via San Remigio 48), a Carmagnola (via Avvocato Ferrero 24), a Castelnuovo Don Bosco (viale Aldo Moro), a Poirino (via Gaidano 4), a Trofarello (via Togliatti), La Loggia (via IV Novembre 6) e Vinovo (via Vadone); le ultime sei finanziate con i fondi del Pnrr.

I due nuovi Ospedali di Comunità, entrambi finanziati dal Pnrr, sorgeranno a Carignano sempre in via San Remigio 48 e a Nichelino in via Debouchè.

E infine le tre nuove centrali operative, anch’esse interamente finanziate dal Pnrr, sorgeranno a Chieri (piazza Pellico 1), Moncalieri (strada Vignotto 23) e Nichelino (via Debouché).