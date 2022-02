Superbonus e superproblemi per l'edilizia. Gli artigiani chiedono chiarezza sulle regole: "Vogliamo essere convocati dal Governo"

La pubblicazione del Decreto-legge Antifrodi è stata giustificata per contrastare azioni speculative ingiustificate sul superbonus, investendo però del nuovo obbligo del visto di conformità anche i lavori col 50% o il 65%, mettendo da metà novembre in seria difficoltà le piccole e medie imprese. " Non appena sembrava essere giunti ad una mitigazione di tali adempimenti con l’emanazione di una norma che elimina l’obbligo di visto di conformità per lavori in edilizia libera o di importo inferiore a 10.000 euro, ecco l’ennesima novità che rischia di determinare un nuovo ostacolo alle piccole e medie imprese ", spiegano dall'associazione di categoria.

Al riguardo CNA, Confartigianato e Casartigiani hanno sottolineato che modalità e criteri per il riconoscimento dei benefici sono stati oggetto di modifica ripetutamente solo nell’ultimo mese contribuendo ad alimentare incertezza tra le imprese ed i cittadini. In relazione a ipotesi di un nuovo provvedimento a breve per sbloccare le operazioni di cessione del credito, “chiediamo al Governo – hanno concluso CNA, Confartigianato e Casartigiani - la convocazione di artigiani e piccole imprese per un confronto costruttivo per individuare le soluzioni più efficaci per non bloccare il mercato”.