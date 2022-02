"Non morirò di fame": Torino protagonista delle riprese dell’ultimo film di Umberto Spinazzola

“Non morirò di fame” è il titolo dell’ultimo film realizzato dal regista Umberto Spinazzola. Con un cast dal carattere tutto piemontese, a partire dal protagonista interpretato dal torinese Michele di Mauro, il film è alle ultime fasi di lavorazione. Le riprese, che si sono svolte principalmente a Carignano, in particolare sul lago Arenile, ma anche al Parco Dora, il mercato di Porta Palazzo, termineranno il 20 febbraio.

Al centro del racconto la storia di un senzatetto (interpretato da Di Mauro) che vive in una baracca, allestita proprio sulle rive del lago di Carignano, con alle spalle un passato da chef che dà fuoco al suo ristorante e fugge in Portogallo, abbandonando moglie e figlia. L’amore per la cucina tornerà ruotando attorno al mondo dello spreco alimentare, un viaggio per consentirgli di recuperare il rapporto con la figlia Anna. In un mondo in cui domina l’ambizione, il protagonista intraprenderà un percorso esattamente al contrario verso la semplicità e la povertà della cucina.

Un progetto prodotto da La Sarraz Pictures, insieme alla canadese Megafun Productions, che per la prima volta in 18 anni ha girato interamente a Torino. “Spero ci siano sempre più progetti così - spiega Alessandro Borelli - Presto a Torino gireremo un altro film a giugno, “La guardia”.

Decisivo il contributo del sostegno del Piemonte Film Tv Fund della Regione Piemonte e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. “E’ un progetto che seguiamo da tanto tempo che abbiamo amato molto e che abbiamo pensato fosse importante per raccontare l’attualità e al tempo stesso universale di livello internazionale - spiega Paolo Manera presidente Film Commission - Centrale è il rapporto con il cibo che va al di là, cioè la sua importanza nella società e nei rapporti con le persone. Il 90% della troupe è composta da talenti cresciuti qui e sono per noi un orgoglio”.

“Abbiamo lottato tanto per questo film - spiega il regista Umberto Spinazzola - racconta un tema delicato di cui non si parla ancora abbastanza: quello dello spreco alimentare. Il mio passato nel food - aggiunge riferendosi alla sua esperienza come regista di trasmissioni come Masterchef Italia - è diventato importante perché ho potuto capire i meccanismi della ristorazione e della distribuzione, si deve tenere di sensibilizzare su questo tema. ci sono ancora tante cose che non funzionano. Cosa più importante, gli attori: ho deciso di lavorare con un cast di torinese, perché abbiamo una serie di talenti”.

"Mi hanno aiutato tanto gli chef con cui lavoro - specifica il regista -. Specialmente Antonino Canavacciulo, che ci ha fatto una consulenza importante sulla cucina e sui piatti, si è identificato molto. Quasi tutti gli chef hanno tutti un amico che hanno una storia simile".

“Si è lavorato in armonia e serietà, in un clima leggero” spiega con semplicità l’attore protagonista Michele di Mauro. Con lui sul palco anche la giovane Chiara Merulla, al suo debutto cinematografico, Riccardo Lombardo, Olivia Manescalchi e Claudia Ferri.

Tra i protagonisti anche l’artista polacco Jerzy Stuhr che a breve comincerà un film con Nanni Moretti: “Da troppo tempo ricevo sceneggiature noir, finalmente ne ho ricevuta una in cui l’uomo può essere migliore nonostante le circostanze. Contento di essere qui perché l’Italia è stata la mia seconda patria artistica” commenta l’attore.

Il film dovrebbe uscire nelle sale tra settembre e ottobre 2022.