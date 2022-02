Presidio del settore grafico martedì 15 febbraio davanti alla sede della Regione

Il settore grafico del Piemonte vive un momento delicatissimo in cui si gioca la sopravvivenza.

Sono centinaia di imprese coinvolte solo nell’area metropolitana di Torino, con a rischio moltissimi posti di lavoro.

La politica di ieri ha grandi responsabilità nella crisi, la politica di oggi ha una grande possibilità: mettere in sicurezza un settore che occupa stabilmente migliaia di lavoratrici e lavoratori.

Sul territorio ci sono aziende storiche e grandi professionalità che non vanno abbandonate.

La Stige, storica azienda grafica, è stata messa in liquidazione.

Elcograf ha aperto una procedura di licenziamento collettivo. Le aziende che si occupano di manualistica e comunicazione d’impresa sono appese a un filo nel settore automotive. Le piccole e medie aziende stampatrici sono in forte sofferenza e molte case editrici sono in contrazione.

Le grandi case editrici dei quotidiani stanno attraversando tutte pesanti ristrutturazioni.