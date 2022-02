Auto fuori strada, morto il presidente degli Alpini di Barbania

E' morto questa mattina all'ospedale di Ciriè, Vittorio Gambotto, 63 anni, che nella serata di domenica è rimasto coinvolto in un incidente stradale in frazione Perrero a Barbania.

La vittima, residente in paese, era alla guida di un'auto che, per cause in fase di accertamento, è finita fuori strada, e ha terminato la propria corsa nel fossato. Le sue condizioni si sono aggravate rapidamente.

Presidente della sezione Alpini di Barbania, Gambotto era molto noto nell'associazionismo locale ed è stato anche il fondatore del Gruppo Storico "Reggimento di Fanteria d'Ordinanza Nazionale Piemonte 1793".