Commerciante di Trofarello perde la vita in montagna in Valle d'Aosta

E' un commerciante di Trofarello lo scialpinista morto ieri sul Mont Colmet, in valle d'aosta. Mauro Fornaresio, di 68 anni, stava sciando quando qualcosa è andato storto e l'uomo ha fatto una caduta di circa 15 metri, schiantandosi su una roccia.

L'incidente, a cui hanno assistito i compagni di escursione è avvenuto ieri a 2.800 metri di quota, tra i comuni di Morgex e La Thuile.

Immediati i soccorsi, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare, anche se al momento della caduta indossava il casco. Il medico, giunto sul posto con il Soccorso Alpino, ha provato a rianimarlo, ma tutto è stato inutile. L'alpinista era attrezzato di ramponi, Artva, pala e sonda, attrezzatura che non presentava problemi.

Mauro Fornaresio era con un gruppo di scialpinisti del Cai Uget di Torino cui era iscritto da anni. Con gli altri compagni stava salendo in vetta quando è avvenuto l'incidente. Sposato, gestiva una ditta di ingrosso di frutta e verdura al Catt.

Il corpo dell'uomo è stato trasferito nella camera mortuaria del cimitero di Courmayeur in attesa che la procura dia il nullaosta per i funerali.