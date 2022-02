Il comando dei vigili urbani occupato da 30 somali, Pentenero: "Interverremo"

Un ex comando dei vigili urbani, ora simbolo del degrado e dell'abbandono. Continua a essere occupato, ormai danni, l'edificio di corso Chieri 19, in zona Madonna del Pilone.

La conferma arriva da Gianna Pentenero, assessora alla Sicurezza del Comune di Torino: "Non ci sono arrivate segnalazioni di episodi di disturbo, ma all'interno della struttura continuano a vivere dei cittadini somali: a quanto ne sappiamo, dovrebbero essere trenta". Gli occupano, stando alle ultime relazioni, sarebbero persone in uscita da progetti istituzionali. "Sappiamo che i progetti sperimentali messi in campo dalla scorsa amministrazione, non hanno dato esito: cercheremo di fare degli interventi", ha concluso Pentenero.

"E' vero, queste persone non disturbano ma spesso si verificano incendi di materassi: a Torino ci sono tante situazioni simili", ha affermato Enzo Liardo, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. "Ponga fine alla situazione", ha concluso Liardo.