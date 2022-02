Vandalizza un contenitore dei rifiuti a Finale Marina: denunciato un cittadino romeno residente a Torino

Domenica pomeriggio, in pieno centro di Finale Marina, un individuo incurante delle numerose persone presenti vandalizza un contenitore dei rifiuti spargendone a terra il contenuto, quindi letteralmente asporta con violenza il contenitore dai suoi elementi di fissaggio e si allontana con il cestino porta rifiuti in mano.

Questa la scena che si è presentata agli occhi dei passanti che, intorno alle ore 16, si trovavano a transitare nel primo tratto di Via Brunenghi, nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria; qualcuno ha ripreso tutta la vicenda con un cellulare, altri hanno avvisto la Polizia Locale che in pochi istanti è giunta sul posto.

Il responsabile dell’atto vandalico, un cittadino romeno residente nel torinese, non è stato in grado di motivare le ragioni del gesto, ed è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per danneggiamento dell’arredo urbano, aggravato dal fatto di essere stato compiuto in luogo aperto al pubblico.