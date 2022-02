Sport |

Basket, la Reale Mutua si impone nettamente nel derby contro Biella

Terza vittoria consecutiva per la squadra di coach Casalone

Basket, la Reale Mutua si impone nel derby contro Biella (foto d'archivio)

Terza vittoria consecutiva per la Reale Mutua Basket Torino che si impone nel derby piemontese contro la Pallacanestro Biella per 60-86. La Reale mette subito in chiaro le cose e vola sul +18 (7-25) a metà del primo quarto, trascinata dalle triple di De Vico, Davis e Alibegovic. Dopo aver chiuso i primi 10’ con un passivo di diciassette lunghezze Biella da segni di vita nel secondo quarto e con un ottimo Davis accorcia fino al -5 (29-34). Nel momento migliore per i padroni di casa sale in cattedra Aristide Landi, che con sette punti consecutivi ristabilisce le distanze e manda le due squadre negli spogliatoi sul 32-42. Nella ripresa l’accelerata di Torino mette definitivamente la parola fine al match: il tiro pesante di Trey Davis nella quarta frazione segna il +30 che chiude le danze. Nel finale c’è spazio anche per i primi tre punti in gialloblù di Pirani. Edilnol Biella - Reale Mutua Torino 60-86 (12-29, 22-13, 9-23, 17-21)

Biella: Davis 27, Hasbrouck 9, Morgillo 6, Bianchi 6, Porfilio 5, Bertetti 3, Pollone 2, Infante 2, Soviero, Vincini, Loro NE, Pietra NE. All. Zanchi

Torino: De Vico 18, Davis 17, Scott 13, Alibegovic 9, Landi 8, Pagani 8, Oboe 5, Toscano 4, Pirani 3, Raviola NE. All. Casalone

comunicato stampa

