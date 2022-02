Bardonecchia, riattivato il servizio della mensa alla scuola elementare don Giovanni Alfonso Fontan

Ieri, lunedì 14 febbraio, è ripartito il servizio mensa presso la scuola primaria don Giovanni Alfonso Fontan di Bardonecchia. Un servizio le cui modalità di erogazione sono state cambiate per via della situazione epidemiologica, che quindi ha modificato le dinamiche anche nelle accortezze legate alla mensa scolastica. Ogni bambino ora riceve in una scatola chiusa e termica il suo pasto caldo preparato dalla mensa della scuola dell’infanzia don Francesco Bellando, direttamente nella sua classe.