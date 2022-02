Diventa Segretaria per Studi Medici, una professione dinamica e stimolante

Il lavoro di Segretaria perStudi Medici è molto dinamico e stimolante, ma soprattutto richiede competenze,attitudine all’empatia e capacità, che possono essere apprese e sviluppate solo seguendo uno specifico corso di abilitazione professionale.

Innanzitutto, la segretaria deve saper creare un ambiente sereno, in cui il paziente e i suoi familiari si sentano sempre accolti e compresi nelle loro necessità, fornendo risposte alle loro domande e dando sostegno alle normali preoccupazioni che possono comparire, quando ci si reca dal medico per un problema di salute.

Viene richiesta la massima professionalità, in modo da mantenere sempre elevati gli standard di cura offerti dallo studio ed è necessario saper creare un rapporto di sinergia con il personale, in modo da essere sempre efficienti, collaborativi e puntuali. Sono inoltre richieste competenze mediche di base per garantire che le informazioni tra paziente e medico vengano sempre trasferite in modo corretto, oltre che essere accurate, puntuali ed estremamente precise.

Saper gestire più attività, sempre in modo efficiente, è un requisito fondamentale per chi vuole lavorare come segretaria di studi medici, perché molto spesso si dovrà operare in ambienti affollati e caotici, in cui verranno fatte diverse richieste contemporaneamente, senza mai perdere la calma e il focus sul proprio lavoro. Diventa quindi necessario imparare ad organizzare le proprie attività e saper individuare, nel più breve tempo possibile, le eventuali criticità, in modo da incrementare l’efficienza dello studio, migliorando il servizio ai pazienti e evitando di generare disservizi o malcontento.

Inoltre, è necessario saper utilizzare e supportare il medico e lo studio nell’utilizzo di specifici software gestionali, e nelle comunicazioni con l’Asl e gli enti sanitari, in modo da essere sempre efficaci ed efficienti nella gestione delle proprie attività.

Il Corso Segretaria per Studi Medici organizzato da L’estetica offre una formazione completa a chi intende intraprendere questa professione, fornendo tutti gli strumenti e le competenze per svolgere questa mansione con il massimo della qualità e professionalità.

Durante il corso, grazie a una convenzione con aziende leader nella creazione di software gestionali per studi medici e odontoiatrici, gli allievi potranno esercitarsi e prendere confidenza con la gestione informatica, utilizzando account appositamente creati per le esercitazioni, comodamente da casa oppure in aula.

Al termine del percorso formativo, gli allievi riceveranno un Attestato informativa Accordo Stato Regioni Generico, un Attestato informativa Accordo Stato Regioni Specifico e un certificato di Abilitazione all'utilizzo del Defibrillatore Automatico.

