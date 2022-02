Lo Russo incontra sindacati e mondo del lavoro: "Patto di sviluppo per Torino"

Faccia a faccia tra Stefano Lo Russo , i sindacati ed il mondo del lavoro sui conti della Città. Venerdì e il sindaco incontrerà a Palazzo Civico insieme all'assessore al bilancio Gabriella Nardelli le organizzazioni sindacali e datoriali, il Terzo settore e gli ordini professionali per un confronto sul bilancio previsionale del Comune di Torino 2022-2024 e le azioni amministrative conseguenti per i prossimi mesi.

“Sarà l’occasione - dichiara il primo cittadino - per un ampio confronto sui temi legati al futuro della città, agli importanti appuntamenti dei prossimi anni e ad un grande Patto per lo sviluppo che coinvolga tutte le categorie interessate". Negli scorsi giorni il sindaco era stato attaccato dai sindacati per l'aumento dell'Irpef che colpisce in maniera diretta i redditi sopra i 120 mila euro, che si troveranno a pagare da 30 a 230 euro in più all'anno, e indiretta quelli sopra ai 28 mila euro, che si vedranno ridotto lo sconto sull'aliquota varato dal governo Draghi.