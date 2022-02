Frecciarossa Milano-Parigi, Canalis: "Prime aperture per una fermata in Valle di Susa"

La Giunta regionale del Piemonte ha incontrato a fine gennaio l’amministratore delegato di Trenitalia, che si è detto disponibile ad aggiungere una fermata del Frecciarossa Milano-Parigi nelle stazioni ferroviarie dell'alta Valle di Susa. La notizia è emersa questa mattina in Consiglio regionale grazie a un'interrogazione della consigliera Monica Canalis del Pd.

"Vi sarebbero alcuni problemi tecnici legati al cambio di equipaggio a Modane e alle tracce di ingresso in Francia, ma confidiamo che, non sussistendo problematiche fisiche insormontabili, l'azienda riesca a fornire questo servizio al territorio", spiega Canalis. "Auspichiamo inoltre che si attivi un maggior dialogo e ascolto delle istanze locali da parte di Trenitalia, per valorizzare le potenzialità turistiche ed economiche della comunità valsusina e i relativi benefici per il trasporto ferroviario. Continueremo a sollecitare la Regione affinché rafforzi la promozione del Piemonte oltralpe e valorizzi anche i comuni della bassa Valle di Susa, dotati di bellezze naturali e artistico culturali straordinari che possono essere oggetto di eventi significativi per la mobilità internazionale".