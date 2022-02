Fondazione Circolo dei lettori scelta per eleggere il candidato italiano al Premio Europeo della Letteratura 2022

“A nome della Fondazione Circolo dei lettori ho accolto con entusiasmo questo compito, che s'innesta perfettamente nella nostra missione e negli obiettivi di costruzione e promozione della cultura: per tutti noi leggere è un mestiere ma prima ancora una passione condivisa” Elena Loewenthal, direttore Fondazione Circolo dei lettori “Il Premio Europeo per la Letteratura è uno strumento importante per promuovere l’identità europea in tutta la sua ricchezza linguistica e culturale, stimolando la traduzione e la circolazione delle opere letterarie oltre i confini dei singoli paesi. Facciamo i nostri migliori auguri alla Fondazione Circolo dei lettori, che accettando questo incarico contribuirà alla visibilità della nostra letteratura in Europa” ha commentato Ricardo Franco Levi, Presidente di AIE e Vice-Presidente di FEP