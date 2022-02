In Piemonte 570 passaggi a livello: ecco il piano di Fs per eliminarli

Prosegue anche in Piemonte il piano di interventi di Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs Italiane) - in collaborazione con istituzioni e proprietari delle strade – per l’eliminazione dei passaggi a livello.

Ridurre (o azzerare) il rischio di incidenti

L’obiettivo é eliminare gli incroci tra strada e ferrovia così da ridurre, se non azzerare, il rischio di incidenti, rendere più fluida e regolare la circolazione sia ferroviaria sia carrabile e diminuire il tasso di inquinamento prodotto dalle auto in sosta. In Piemonte, si contano poco più di 570 passaggi a livello, quasi tutti lungo le linee ferroviarie regionali.

In Piemonte sono 570 i passaggi a livello

Solo nel 2021 ne sono stati soppressi 15, ed è in corso di esecuzione o progettazione la soppressione di ulteriori 45. In Provincia di Torino, in particolare, negli ultimi due anni sono stati soppressi 6 passaggi a livello lungo la linea ferroviaria Chivasso-Ivrea-Aosta. Altri interventi sono in fase di autorizzazione (ad esempio, il passaggio a livello di Caluso), altri ancora in fase di progettazione come a Ivrea e Strambino.

Gli interventi a Chivasso e a Oulx

Sulla linea Torino-Milano, a Chivasso, sono in corso lavori per la soppressione di 5 passaggi a livello, 4 a Oulx, sulla linea Torino-Modane. In quest’ultimo caso, i passaggi a livello saranno sostituiti da un sottovia carrabile nella frazione di Oulx, un cavalcavia di accesso alla frazione di Beaular e un altro sulla strada statale nei pressi della frazione di Royeres.

Al lavoro per opere sostitutive sulla Torino-Pinerolo

Lungo la linea Torino-Pinerolo, dove sono ancora attivi 27 passaggi a livello, è in corso un’interlocuzione con la Regione Piemonte e con gli Enti territoriali per la realizzazione di opere sostitutive necessarie per la loro soppressione.

Su questa tratta le attività più avanzate riguardano il passaggio a livello di Vinovo, per il quale è in fase di redazione la progettazione definitiva del sottovia sostitutivo.