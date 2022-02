Maria Adelaide, la Regione passa l'ex ospedale allo Sport. Rosatelli: "Contrari. Deve restare a scopo sanitario"

La Regione passa il Maria Adelaide sotto l'assessorato allo Sport

Una riconversione aspramente criticata dai residenti della zona, raccolti in un Comitato per la riattivazione del nosocomio, che intravedono i preludi di una vendita del complesso ai privati. Che la Regione non sia interessata, almeno nel breve termine, a destinare il Maria Adelaide ad una funzione sanitaria lo dimostra la decisione di "affidare la sua gestione futura all'assessorato allo sport e non alla sanità".