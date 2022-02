Nasce "la palestra di Ugino": inaugurato il nuovo spazio riabilitativo di Casa Ugi (FOTO e VIDEO)

Uno spazio al servizio dei bambini, una sala per contribuire al loro benessere e alla loro riabilitazione. E' stato inaugurata ieri, in occasione della giornata mondiale contro il cancro infantile, la "Palestra di Ugino", spazio riabilitativo di Casa Ugi, realtà che si arricchisce di un ulteriore tassello grazie alla donazione dell'associazione Mattia Mantovan Onlus.

Riabilitazione motoria per i piccoli malati oncologici

La Palestra di Ugino, coordinata dalla terapista della neuropsicomotricità Lucia Longo, garantirà un punto di riferimento per la riabilitazione motoria ai bimbi con terapia oncologica attiva, integrandosi con le strutture già a regime presso la sede Ugidue di corso Dante. Grazie al nuovo spazio, gli ospiti di Casa UGI che per motivi immunologici non possono spostarsi all'esterno avranno l'opportunità di usufruire dei servizi nella stessa struttura di residenza, nella più assoluta sicurezza igienico-sanitaria.



Lettini, tappeti, palloni e bastoni, ma anche alcuni strumenti tecnologici innovativi come un piano luminoso multifunzionale per stimolare la capacità di osservazione, la creatività, la percezione geometrico-matematica della realtà e lo sviluppo del linguaggio, un percorso senso-motorio a pedane e il gamepad Plugo di Playshifu, piattaforma di gioco interattiva compatibile con tablet e smartphone IOS, Android e Amazon Fire, basata sulla realtà aumentata e sul metodo di apprendimento Stem. Tutto questo sarà presente all'interno della palestra di Ugino. L'obiettivo finale? Agire sulle competenze perse in parte o del tutto durante il percorso di cura, con benefici sulla motricità fine, sulla coordinazione oculo-manuale, sull'equilibrio e sulla sensibilità.

Cirio: "Segnale di un Piemonte all'avanguardia"

"Quando i soggetti coinvolti sono i bambini il trasporto emotivo è sicuramente maggiore e questo dà ulteriore valore a un impegno che ha contribuito a creare in Piemonte, all'Ospedale Infantile Regina Margherita, un polo sanitario d'eccellenza. Le istituzioni, a proposito, hanno il dovere di investire di più e meglio su tutta la sanità mettendo a frutto quello che gli ultimi due anni ci hanno insegnato" è il commento di Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte. Gli ha fatto eco Stefano Lo Russo, sindaco della Città di Torino: "Siamo profondamente riconoscenti al quotidiano lavoro svolto dal mondo associativo e l'UGI, da più di quarant'anni, offre vicinanza e sostegno alle famiglie dei bambini che lottano contro il tumore. La Palestra di Ugino arricchisce le già numerose attività, ma il valore più importante è quello del supporto relazionale verso i piccoli pazienti e le loro famiglie".

Fagioli: "Inaugurato un ponte con il territorio"

All'inaugurazione non poteva mancare Franca Fagioli, Direttore del Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino: "Oggi abbiamo inaugurato un nuovo ponte con il territorio: grazie al costante lavoro di squadra dei professionisti, infatti, è possibile garantire ai bambini e agli adolescenti con tumore la continuità terapeutica e assistenziale, aspetto ormai imprescindibile per un’ottimale presa in carico del malato e del guarito". “E’ una palestra di dimensioni contenute, con attrezzi più semplici rispetto a quelli presenti a Ugi 2 ma che ci consente di iniziare appuntamenti di recupero funzionale durante la fase di terapia dei bambini in questa casa. Mentre sono ancora in una fase clinica” ha spiegato Enrico Pira, presidente di Ugi Odv. “Riteniamo che la ripresa dell’attività fisica e dell’attività sportiva siano estremamente importanti nel recupero dei ragazzi guariti da tumore in età pediatrica” ha concluso Pira.

La Valle: "Ancora una iniziativa meritoria"

"Ancora una lodevole e meritoria iniziativa dell'UGI per il benessere psico-fisico dei piccoli pazienti colpiti da patologie oncologiche. Ringraziamo l'associazione e tutti coloro che hanno collaborato alla nascita di questa palestra destinata a rafforzare la collaborazione con l'ospedale Regina Margherita e migliorare la cura dei nostri giovani pazienti proprio in coincidenza con la Giornata Mondiale Contro il Cancro Infantile" è il commento di Giovanni La Valle, direttore Generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino.

"Casa UGI è il simbolo del lavoro quotidiano sul campo che, insieme alla ricerca, sono le armi fondamentali per la lotta contro il cancro infantile: è un orgoglio e un onore avere questa realtà nel nostro territorio" ha affermato entusiasta Massimiliano Miano, presidente della Circoscrizione 8.