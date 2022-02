Azionedi Extinction Rebellion con i dottorandi: "Basta parole, ascoltate gli scienziati sull'emergenza climatica"

" Ogni film catastrofico inizia con un governo che ignora una scienziata ": con questa frase, impressa a grandi caratteri su cartelloni, Extinction Rebellion Torino ha realizzato una delle sue ormai classiche azioni per sensibilizzare sull'emergenza climatica.

A finire nel mirino degli attivisti, questa volta, è stato l'assessorato all'ambiente della Regione Piemonte, sulle cui vetrine sono state affisse le pagine del preoccupante report intergovernativo Ipcc sul clima (una copia è arrivata anche all'assessore Matteo Marnati, ndr): "Questo documento - hanno spiegato - mostra in modo inequivocabile una situazione da codice rosso, indicando alla politica come i cambiamenti climatici siano causati dall'uomo e le azioni da intraprendere subito per cercare di cambiare le cose. La Giunta si assuma le proprie responsabilità rispettando la Strategia sui Cambiamenti Climatici scritta dai funzionari".