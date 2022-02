Al Museo del Cinema torna il progetto "onLive" con il film "Hydrocosmos"

Da oggi nella sala VR 1 della Mole si potrà vedere il film "Hydrocosmos", diretto da Milad Tangshir, prodotto da Tecnologia Filosofica in co-produzione con Coorpi e in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo.

"onLive", progetto ideato da Piemonte dal Vivo, in collaborazione con Digital Hangar e con la direzione scientifica di Simone Arcagni, torna al Museo Nazionale del Cinema a Torino.

Fino al 21 febbraio il pubblico potrà assistere alla narrazione astratta, che racconta l'arrivo dell'acqua e l'emergere della vita cosciente in un angolo remoto dell'universo, presentata attraverso una sinfonia di corpi performativi, immagini, suoni, luci e ombre. Il lavoro è frutto dell’incontro artistico tra la coreografa-danzatrice Francesca Cinalli, il musicista Paolo De Santis e il regista cinematografico Milad Tangshir che ha guidato la compagnia nell’esplorazione del mezzo immersivo, grazie ad una speciale residenza artistica realizzata negli spazi della Lavanderia a Vapore di Collegno nel mese di gennaio 2021.

Il progetto

"onLive 2022" è un mese dedicato a performance, spettacoli, incontri e dibattiti sul mondo dello spettacolo dal vivo ibridato alle nuove tecnologie. Un viaggio alla scoperta di nuovi processi e prodotti creativi che dal Museo Nazionale del Cinema di Torino – con le sue nuove sale dedicate alla fruizione VR – si sposta sull’intero territorio regionale, andando ad abitare spazi extra teatrali, come musei, biblioteche, spazi di aggregazione e scuole.

Durante tutto il mese, saranno, inoltre, previsti alcuni webinar di approfondimento che entreranno a far parte della digital library di Digital Hangar, la piattaforma di attività e di professionisti a disposizione del mondo culturale, per promuovere una visione dell’impresa culturale come economica a tutti gli effetti.