Legalità, Marrone: "Da quest'anno anche i Comuni potranno ottere contributi per le iniziative in ricordo delle vittime delle mafie”

"Annunciamo con orgoglio che la Regione Piemonte riprenderà a finanziare lo svolgimento della Giornata in ricordo delle vittime delle mafie, con un'importante novità. Finalmente, oltre alle associazioni, potranno ricevere finanziamenti anche le amministrazioni comunali sensibili al tema". A dichiararlo è l'assessore agli Affari Legali Maurizio Marrone, che prosegue: "Mai come ora riteniamo doveroso portare la cultura della legalità sul territorio piemontese per contrastare con efficacia le diffuse infiltrazioni mafiose".

La Regione Piemonte, con la dgr approvata durante l'ultima giunta, ha raddoppiato i fondi per i contributi alle iniziative in occasione della "Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie" prevista per il 21 marzo. Due i filoni di contributo, 15mila euro saranno destinati alle Amministrazioni locali per iniziative del valore massimo di 3mila euro, mentre come negli anni passati, 13.500 sosterranno associazioni, fondazioni, cooperative, comunità di recupero e organizzazioni di volontariato, operanti nel campo sociale e regolarmente costituite. Pronto a partire è infine il Bando per i beni confiscati, la cui delibera, con maggiori risorse come già annunciato, verrà approvata dalla giunta appena passerà in Consiglio Regionale il Bilancio di previsione 2022/2024.