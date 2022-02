"Viabilità, Comuni in linea": la Città Metropolitana dedica il lunedì ad ascoltare i sindaci del territorio

Sono 2800 i km di strade provinciali che Città metropolitana di Torino gestisce, per collegare i 312 Comuni.

Un'esigenza di ascolto e confronto che Jacopo Suppo, vicesindaco metropolitano con la delega alle opere pubbliche conosce bene anche nella sua veste di primo cittadino di Condove, in valle di Susa. Per questo ha deciso di dedicare un appuntamento settimanale all’incontro con i Sindaci, un momento puntuale per ascoltare richieste e segnalazioni su criticità da risolvere, strade da migliorare e rendere più sicure e agevoli da percorrere.