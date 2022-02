Navette senza autista, a Torino parte la sperimentazione nella zona degli ospedali

Torino, prima in Italia, testa le navette a guida autonoma su strada su un percorso di 5 chilometri nella zona degli ospedali. Grazie al programma “Sperimentazione Italia” - la sandbox normativa che consente a startup, imprese, università e centri di ricerca di sperimentare progetti innovativi attraverso una deroga temporanea alle norme vigenti - i cittadini potranno vedere circolare la flotta "senza autisti".

Una novità che arriva a poco più di tre anni dal test dell'ex sindaco Chiara Appendino e dell'ex presidente Sergio Chiamparino, che a bordo di un'auto a guida autonoma "bruciarono" anche un semaforo rosso. Poi fu la volta di "Olli", il minibus a guida autonoma presentato e sperimentato nel gennaio 2020 al campus ITCILO.

L'autorizzazione alla sperimentazione delle navette è stata ottenuta da Gtt all’interno del progetto "Show", finanziato dal programma europeo Horizon2020, che mira a supportare la transizione verso un trasporto urbano a guida autonoma efficace e sostenibile.

Come funzionerà

Il test si compone in due fasi. La prima, tra marzo e aprile 2022, sarà senza passeggeri a bordo di shuttle autonomi e sarà fondamentale per testare il veicolo nel traffico reale, oltre a prevedere attività di formazione per gli operatori di bordo. La seconda fase, prevista a partire da maggio 2022, darà il via alla vera e propria sperimentazione, di cui potranno beneficiare i cittadini del Comune di Torino per un periodo di 5 mesi.

La mappa del percorso

La sperimentazione sarà effettuata con due navette a guida autonoma, lungo un percorso di circa 5 chilometri nella zona dei presidi ospedalieri della Città della Salute e della Scienza. I mezzi transiteranno nel quadrilatero compreso tra corso Spezia, via Ventimiglia, via Corradino e via Genova. I cittadini potranno prenotare il servizio di trasporto gratuito tramite un’apposita app. Sulla base della domanda del servizio, le navette prenderanno i passeggeri alle fermate e agli orari richiesti.

Lo Russo: "Torino protagonista nell'applicazione delle tecnologie emergenti"

“Torino - commenta il sindaco Stefano Lo Russo - guarda al futuro per un rilancio economico e culturale basato sulla sostenibilità ambientale e l’innovazione. La qualità della vita nella città è infatti legata in maniera strettissima alla qualità dei servizi offerti e certamente le opportunità offerte dalla tecnologia e dall’innovazione possono migliorare il sistema urbano”. "La Città – aggiunge l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta - ha dimostrato di essere pronta a diventare un grande centro di open innovation in grado di attivare e attrarre progetti di smart mobility".