Rifugio per tossici e sbandati, al via la bonifica della casa-rudere di via Aosta

Dopo anni di degrado, al via la bonifica e messa in sicurezza della casa-rudere di via Aosta 119. Dopo il terzo incendio divampato nel giro di pochi mesi all'interno dello stabile in Barriera di Milano , questa mattina c'è stato un sopralluogo dei tecnici del Comune e della Polizia Municipale per verificare lo stato di sicurezza dell'immobile.

Rifugio per clochard e tossici

Situato su una stradina che sembra campagna, la villetta fino al 2019 era abitata da due sorelle che sono poi state fatte sgomberare per il rischio di crollo. In questi anni la casa di via Aosta si è trasformata in un rifugio per clochard, ma anche spacciatori e tossici. Negli anni nel cortile esterno si sono accumulate carcasse di auto, così come un enorme di quantità di rifiuti spesso maleodoranti che hanno attirato i topi. Il consigliere del Pd della Circoscrizione 6 Andrea Beraudo ha depositato un ordine del giorno, sottoscritto a maggioranza, dove chiedeva interventi urgenti di messa in sicurezza.