Diffamò circolo Lgbt, al via processo d'appello per Silvana De Mari

È comparsa al Palazzo di Giustizia di Torino nel pomeriggio di oggi, giovedì 17 febbraio, Silvana De Mari, 66 anni, medico e scrittrice nota alle cronache come medico anti gay e anti vax.

L'occasione è stata l'apertura del processo d'appello in cui la donna è chiamata a rispondere di diffamazione ai danni del circolo Lgbt intitolato a Mario Mieli. In primo grado, nel 2019, era stata condannata a pagare mille euro; la Procura Generale ha chiesto la conferma della sentenza. De Mari è accusata di avere abbinato al circolo (parte civile con l'avvocato Michele Poté) in alcune dichiarazioni i termini "pedofilia, necrofilia e coprofagia". Gli avvocati difensori, Gianluca Visca e Giovanni Formicola, hanno affermato che la critica non riguardava gli attivisti.

In Parlamento era stato sollevato il tema dell'opportunità di destinare un finanziamento pubblico al sodalizio intitolato a Mieli, e la scrittrice aveva espresso la sua contrarietà a causa delle teorie che, a giudizio dei due legali, propugnava il personaggio, in particolare sulla pedofilia.

"Gli appartenenti al circolo sono in buona fede - ha detto De Mari in aula riferendosi alle idee di Mieli - ma non ci si può fermare al piano teorico: io, che sono chirurgo e psicoterapeuta, ho visto le catastrofi" provocate da chi ha attuato quelle pratiche. La sentenza è prevista a marzo.