Giovane picchiato fuori da un locale e finito in coma, condannati i due aggressori

Era finito in coma dopo essere stato picchiato da due giovani con i quali aveva trascorso una serata in un locale in zona Borgo San Paolo.

Oggi Il tribunale ha condannato i due imputati: al più anziano, un trentaduenne, amico della vittima, ha inflitto 2 anni di reclusione revocando una precedente sospensione condizionale; per il più giovane, all'epoca diciottenne, la pena è di un anno e due mesi. Il retroscena dell'aggressione, avvenuta nell'estate del 2021, non è mai stato chiarito del tutto anche perché il ferito non ricorda nulla.

L'uomo era caduto in terra e aveva urtato violentemente il capo. Gli è stata riconosciuta un invalidità civile del 40% per disturbi neurologici. Al processo si è costituito parte civile con l'avvocato Alessandro Praticò e ha ottenuto una provvisionale di 40 mila euro. Gli imputati sono stati difesi dagli avvocati Roberto Mordà e Mario Almondo.