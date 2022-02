Parcheggiatori abusivi violenti: due arresti nella zona intorno a Porta Nuova

Due parcheggiatori abusivi (e violenti) sono stati fermati dai carabinieri, a poche ore di distanza, nelle vie che si trovano in centro, nei pressi della stazione di Porta Nuova. Entrambi infatti pretendevano soldi da alcuni automobilisti che avevano appena lasciato la loro auto in sosta.



Il primo, un italiano di 44 anni, è stato arrestato alle 19.30 di ieri in piazza Paleocapa. I militari lo hanno bloccato mentre minacciava un automobilista dal quale pretendeva 5 euro per aver lasciato l'autovettura in sosta nei posti per il parcheggio di piazza Carlo Felice.



L'altro parcheggiatore abusivo, un marocchino di 36 anni, è stato fermato alle 2 di questa notte in via Nizza 3, quartiere san Salvario, su segnalazione pervenuta al 112: è stato preso mentre stava aggredendo un automobilista al quale aveva anche danneggiato l’auto pretendendo 10 euro per il parcheggio.