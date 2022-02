Eurovision Song Contest, scontro in maggioranza. 12mila aspiranti volontari, anche quelli di Torino 2006

Soldi, come ha precisato Carretta, necessari per garantire la realizzazione degli Eurovision, anche alla luce degli accordi con gli organizzatori. " Le valutazioni economiche - ha spiegato - che erano state fatte di Appendino sui costi del festival erano ottimistiche: un milione e mezzo serve per coprire le parti a carico della Città come stabilito dal contratto ".

12 mila aspiranti volontari

" Non ci sarà nulla che sarà svolto in autonomia autonomia o in sostituzione della figure professionali " ha concluso, spiegando come alla fine verranno selezionate circa mille persone dare una mano per l'evento.

A fornire i numeri di coloro che hanno risposta al call lanciata dalla Città è stata l'assessore Carlotta Salerno , che ha spiegato: " La risposta è arrivata tramite i canali più vari, non solo online. Ci sono state richieste attraverso i senior civici, dalle associazioni come Volo 2006 (che raccoglie i volontari delle Olimpiadi Invernali di Torino, ndr ). In totale si sono candidati 12 mila volontari, che saranno supportati nello svolgimento delle attività ".

Scontro tra Viale e Patriarca

Il dibattito si è chiuso con una discussione dai toni piuttosto accesi tra il capogruppo della lista civica Per Torino Silvio Viale e la presidente Lorenza Patriarca. Il M5S ha infatti chiesto di liberare l'atto per la discussione in Consiglio Comunale: Patriarca ha chiesto alla maggioranza di esprimersi sul via libera, con gli attacchi violenti da parte di Viale che ha chiosato: "se non ci piace questo atto tenerlo in commissione è controproducente".

Pesanti parole, culminate anche con insulti, tra Viale ed altri membri della maggioranza. "Presenterò un documento sul linguaggio, modi e toni da tenere: non voglio mai più vedere in Commissione Cultura ciò che accaduto oggi. Questo non è più possibile, lo dico non da preside ma cittadina" ha concluso Patriarca.