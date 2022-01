Volontari per l'Eurovision, 2.700 giovani hanno già risposto all'invito della Città

“La risposta immediata di tanti giovani a questo invito della Città è per noi – sottolineano gli assessori Carlotta Salerno, alla quale è affidata la delega alle Politiche giovanili, Mimmo Carretta, responsabile per Turismo e Grandi eventi, e Rosanna Purchia, assessora alla Cultura - un ottimo segnale in un periodo in cui, proprio le giovani generazioni sono tra quelle che più hanno sofferto limitazioni alla vita sociale imposte dalle necessarie misure per contenere la diffusione del contagio da Covid 19. La voglia di partecipare – aggiungono Purchia, Salerno e Carretta - rappresenta il desiderio forte e diffuso di non perdere un’occasione per sentirsi protagonisti e per vivere pienamente i momenti di un evento internazionale e di grande appeal che, questo è il nostro obiettivo, deve saper coinvolgere tutta la comunità cittadina”.