Rivoli, sabato si celebra il congresso cittadino del Partito Democratico

Sabato 19 febbraio dalle 9 alle 14 si svolgerà a Rivoli presso la sala consigliare di Via Capra il Congresso di Circolo del Partito Democratico cittadino. Nell'occasione sarà eletto il segretario cittadino e il nuovo direttivo per fissare gli obbiettivi del Partito per i prossimi 4 anni.



"Il Congresso non può essere solo un appuntamento “elettorale” - dicono dal partito -. Per questo nelle settimane scorse abbiamo costruito un percorso che ha coinvolto iscritti, partiti, sindacati, associazioni e organizzazioni sul territorio. Era necessario che tutti coloro i quali hanno creduto e credono ancora nel progetto della costruzione di un grande Partito riformista italiano diano il proprio contributo culturale e politico, a livello nazionale come a livello locale. Occorre che le energie migliori della nostra comunità, le associazioni, i movimenti e i cittadini che fanno riferimento ai valori di giustizia sociale, di uguaglianza sostanziale, di tutela del lavoro e dei lavoratori, di tutela dell’ambiente, di parità di genere, di europeismo, di Pace e di sicurezza e legalità come strumento fondamentale per l’integrazione e la convivenza democratica, partecipino alla discussione sul presente e sul futuro del Partito Democratico".