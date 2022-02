Manifestazione al tribunale dei Minori, Ruà e Sacco replicano a Furia e Canalis: "Evento apolitico, ma loro lo strumentalizzano"

“Nel discorso pronunciato in occasione della manifestazione abbiamo ribadito come l’evento sia assolutamente apolitico. La presenza in loco e a sostegno della causa da parte di esponenti di qualsiasi area politica era ben accetta ma tutti partecipavano a titolo personale e senza alcun scopo di propaganda politico come effettivamente è avvenuto. La presenza è stata limitata al sostegno alle famiglie e minori ingiustamente separate da politiche di allontanamento facile per scopi di lucro". Lo specificano il presidente Riccardo Ruà e la vicepresidente Rachele Sacco dell'Associazione Nazionale Graziani Adelina per i diritti umani e contro la malasanità, in riferimento alla manifestazione del 17 febbraio di fronte al Tribunale dei Minori di Torino.

"Passiamo quindi a ciò che falsamente sostengono Furia e Canalis (LEGGI QUI). I signori, che non si degnano neppure di lasciare i loro comodi e imbottiti salotti radical chic per recarsi sul posto e conoscere le ragioni della protesta, le sofferenze delle famiglie, i dolori dei genitori e parenti di bambini abusati, farebbero miglior figura a tacere. Al contrario, sono loro a strumentalizzare politicamente i fatti piegandoli al loro personale interesse politico. Entrambi sono membri di un partito il cui unico interesse non sembra essere né i minori separati né le famiglie a cui i bambini vengono tolti, l’interesse pare solo quello di preservare un sistema, quello degli allontanamenti e affidamenti da sempre bacino di consensi".

"Con un consolidato metodo tipico della Sinistra, poi, Furia e Canalis etichettano tutti coloro che non la pensano come piace a loro come di estrema destra perché così fa comodo. Perché almeno possono cominciare ad urlarci in faccia che siamo fascisti che è l’unico argomento che hanno per delegittimare il dissenso quando come loro non si hanno argomenti. Questa volta però hanno fallito, miseramente. La manifestazione è stata un successo e sempre più persone, della società civile, a prescindere da qualsiasi colore politico stanno prendendo coscienza della gravità del fenomeno contro il quale noi protestiamo".

"Siamo e resteremo apolitici perché la nostra causa è la causa di tutte le persone che chiedono Giustizia per genitori e bambini ingiustamente separati. Chiunque, di qualsiasi appartenenza, può e deve sostenere questa causa e nessuno potrà delegittimarla e neppure piegarla al proprio interesse politico. Infine, invitiamo Furia e Canalis a lasciare le tastiere e i monitor dietro i quali si nascondono a fare la politica sul territorio per davvero, che vengano a conoscere le persone delle quali parlano senza avere conoscenza, noi siamo aperti al dialogo e contrariamente a loro privi di pregiudizio alcuno”.