Bimba registrata all'anagrafe con 5 cognomi, esplode il caso

E' nata il 13 febbraio e, contro il desiderio dei genitori, è stata registrata con cinque cognomi. Il caso - segnalato da fonti legali vicine alla famiglia - si è verificato a Torino.

Papà e mamma, una coppia di brasiliani diventati italiani 'jure sanguinis', chiedevano che alla bimba fosse attribuita solo una parte dei loro cognomi per consentirle una identificazione migliore. L'Ufficio nascite del Comune è stato contrario e ha proceduto alla somma.

Il papà della piccina è un informatico di 34, la mamma di 31 anni svolge la professione di architetto. "Il nostro caso - commenta la donna - è davvero 'La pioggia dei cognomi' ma non è isolato. In Italia a tutti i cittadini identificati nel Paese di origine con il "doppio cognome" viene attribuito un unico cognome composto di due elementi. In questo modo non è possibile identificare i propri figli con uno solo dei cognomi di entrambi: si possono attribuire solo i cognomi del padre o anche tutti quelli della madre. Sperando di riuscire a ridurli in seguito attraverso lunghi e faticosi procedimenti".