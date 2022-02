Concorso per nuovi Civich, Favaro: "Al lavoro per prorogare al 2023 scadenza bando"

Il Comune vuole prorogare al 2023 la validità della graduatoria del concorso in scadenza il prossimo 24 febbraio, bandito da Appendino nel 2018, per l’assunzione di 50 Civich. Ad annunciarlo la vicesindaca Michela Favaro, che nei prossimi giorni scriverà una lettera al Ministro della PA Renato Brunetta. Nelle scorse settimane si era già attivato, per la medesima richiesta, l’onorevole Carlo Giacometto.

Assunti 20 nuovi vigili

Questa mattina davanti al Comune di Torino si è svolto l’ennesimo presidio degli aspiranti vigili, che hanno preso parte alla gara pubblicata dalla scorsa amministrazione. I giovani, nei passati mesi, avevano anche chiesto di essere assunti temporaneamente all’Anagrafe per poi essere spostati in un secondo tempo al comando di via Bologna. Palazzo Civico ha raccolto in parte il loro appello, reclutando ad inizio 2022 una ventina di nuovi Civich under 32, sui circa 180 idonei presenti in graduatoria.

Età media dei Civich è di oltre 51 anni

Il corpo della Municipale, così come gli altri settori di Palazzo Civico, è in crisi di personale. Dal 2017 ad oggi sono andati in pensione 348 agenti e ne sono stati assunti appena 163: in cinque anni i vigili hanno perso 185 unità. Donne e uomini che nella maggioranza dei casi non è più giovanissima: l’età media è di 51-52 anni e solo il 5% ha meno di 32 anni.