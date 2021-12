Nel 2022 il Comune assume nuovi Civich under 32: "Ma non possiamo prorogare il concorso"

Da inizio 2022 nuovi Civich per le strade di Torino. Tutti ragazzi e ragazze under 32 che andranno a rinnovare almeno in parte il "vecchio" corpo della Polizia Municipale. Secondo i dati aggiornati al 2020, gli agenti del capoluogo sono 1.743: il 60% circa ha più di 60 anni, con la maggioranza di questi che ha un’età compresa tra i 56 e 62 anni.

Oltre 180 vigili under 32 idonei all'assunzione

A questo si aggiunge che negli ultimi quattro anni Torino ha perso 220 vigili: dal 2018 ad oggi ne sono infatti andati in pensione 347 e ne sono stati assunti appena 128, tra tempo indeterminato e determinato. E così, come annunciato questa mattina dagli uffici durante l'audizione della vicesindaca Michela Favaro, Palazzo Civico conta di assumere agenti ad inizio 2022 attingendo dalla graduatoria bandita nel 2018 dall'amministrazione Appendino, che prevedeva 50 ingressi nel comando di via Bologna. Al momento gli idonei sono circa 180-190, tutti ragazzi under 32 per cui è possibile attivare il contratto di formazione lavoro.

Impossibile prorogare la graduatoria dei vigili

Purtroppo la maggioranza rischia di vedere sfumare il sogno di entrare in Comune. La graduatoria scadrà il 24 febbraio 2022 e come ha spiegato Favaro: "al momento non è possibile prorogarne la durata, a meno che non cambi qualcosa in sede di legge finanziaria".

Difficilmente percorribile la strada auspicata dal capogruppo del M5S Andrea Russi, che chiedeva di spostare i vigili non più idonei al servizio su strada negli uffici di Palazzo Civico, risolvendo così in parte il problema di mancanza di personale comunale e favorendo il turn over in via Bologna. "I completamente non idonei alla Polizia Municipale – ha replicato Favaro - sono pochi”: Palazzo Civico dovrà quindi fare un nuovo concorso.

Riattivato il concorso 2021 per 100 amministrativi

E su questo fronte ci sono altre novità: a causa della pandemia nel 2021 è stato sospeso il concorso per 100 posti da istruttore amministrativo. “Dovremo riattivarlo” ha garantito la vicensindaca, “e farne altri”. “Per quanto riguarda il bilancio abbiamo spostato sul personale altri fondi che l’amministrazione non avrebbe speso: su questo capitolo stiamo accantonando risorse” ha concluso.