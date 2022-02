Faber Teater: al via il progetto Andante con un convegno tra musica e paesaggio

E’ un nuovo viaggio quello che la compagnia teatrale piemontese Faber Teater ha iniziato nel 2022 con il progetto Andante, vincitore del bando Artwaves di Compagnia di San Paolo: primo momento pubblico sarà il convegno internazionale online Parole in cammino. Spazi naturali_urbani_sonori_narrativi, curato e moderato dallo studioso e critico Michele Pascarella che si terrà sabato 5 marzo dalle ore 9.30 alle ore 13.30 sulla pagina Facebook di Faber Teater (https://www.facebook.com/FaberTeater).

Obiettivo della mattina di studio è quello di comporre, grazie alle esperienze, alle pratiche e ai saperi dei venti artisti, esperti e studiosi coinvolti, un osservatorio attorno ai molteplici rapporti tra paesaggi urbani e naturali, segni artistici, suono e vocalità. La mattinata di studio sarà divisa in quattro movimenti che corrispondono a quattro tipi di spazi attraversati: gli spazi urbani, gli spazi naturali, gli spazi sonori e gli spazi del racconto.

Prenderanno parte alla giornata di studi: Franco Acquaviva – Teatro delle Selve (Vacciago), Daniela Allocca – Laboratorio del cammino, Progetto Fiori (Napoli), Gimmi Basilotta – Compagnia Melarancio (Cuneo), Sista Bramini - O Thiasos TeatroNatura (Roma), Silvio Castiglioni (Cattolica), Leonardo Delogu e Valerio Sirna - DOM- (Roma), Maria Donnoli – PerAspera Festival (Bologna), Gian Luca Favetto (Torino), Lucia Giordano e Marco Andono – Faber Teater (Chivasso), Alberto Grilli – Teatro Due Mondi (Faenza), Michele Losi - Campsirago Residenza (Colle Brianza), Simone Pacini – fattiditeatro.it (Roma), Federica Rocchi - Collettivo Amigdala (Modena), Alina Stockinger - Electrico28 (Barcellona, Graz), Enrico Strobino - Musicheria (Biella), Antonella Talamonti (Roma), Sjoerd Wagenaar (Gasselte), Lorenza Zambon (Asti), Claudio Zanotto – Viaggi con l'asino (Torino).

Il progetto Andante nasce in collaborazione con il Teatro della Caduta e Concentrica e vede coinvolti il Club Alpino Italiano - sezione di Chivasso, l’Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite di Cortemilia, l’Istituto musicale comunale “Leone Sinigaglia” e il Parco del Po Piemontese; il progetto proseguirà nel corso del 2022 attraverso un percorso di ricerca condivisa che porterà alla realizzazione di uno spettacolo teatrale.

Faber Teater è una compagnia teatrale indipendente nata nel 1997, è sostenuta dal MIC e dalla Regione Piemonte. Da oltre vent’anni mette al centro il lavoro d’attore, il teatro di gruppo, la creazione collettiva, la ricerca sull'attore musicale, coltivando la relazione attore-spettatore. Ha prodotto spettacoli accolti in Italia e nel mondo, nelle grandi capitali e nei villaggi più remoti di ventuno Paesi sparsi su tre continenti.

Il progetto Andante ha ricevuto il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “ART~WAVES. Per la creatività, dall’idea alla scena” che guarda al consolidamento dell’identità creativa dei territori attraverso il sostegno alla programmazione nel campo delle performing arts e alla produzione creativa contemporanea, unendo ricerca, produzione, offerta e distribuzione in una logica di ecosistema per rafforzare le vocazioni artistiche del territorio.

