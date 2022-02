Vanchiglia, un altro weekend di ordinaria “malamovida”: fuochi d'artificio in piazza Santa Giulia

Fuochi d'artificio in piazza Santa Giulia: non si tratta, però, di Capodanno ma solo di un'altra notte di ordinaria “malamovida” per Vanchiglia. Sabato sera, intorno a mezzanotte, nella piazza principale del quartiere è andato in scena uno spettacolo pirotecnico improvvisato che non ha lasciato indifferenti i residenti.

“Prigionieri a casa nostra”

Il fatto è stato immediatamente immortalato e poi postato sui canali social dedicati al quartiere, tra cui quella del comitato Riprendiamoci Vanchiglia, una delle realtà che più si è spesa per contrastare i fenomeni di inciviltà, inquinamento acustico e degrado derivanti dagli eccessi della vita notturna torinese: “Adesso basta, ogni venerdì e sabato siamo qui a inorridire: siamo in balia di avvinazzati e strafatti, evidentemente non sono bastate le cause da San Salvario e da noi. Siamo prigionieri a casa nostra” è stato il commento 'a caldo' dei gestori della pagina Facebook.

Alessi (FdI): “Manca volontà politica di migliorare le cose”