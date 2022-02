Analfabetismo finanziario, Italia peggiore tra i Paesi Ocse: i consigli per diventare esperti

Tra i cittadini dei Paesi che fanno parte dell’Ocse (l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), gli italiani sono i meno preparati dal punto di vista economico-finanziario. Quanto agli adulti, quelli che secondo l’Ocse sono totalmente a digiuno della materia superano il 60%. E non è tutto. I risultati dell’ultima tornata di test Pisa (un'indagine internazionale promossa dall'Ocse per valutare con periodicità triennale il livello di istruzione degli adolescenti dei principali paesi industrializzati) relativi al 2018 non fanno ben sperare: su un campione di 20 paesi, l’Italia si è classificata al tredicesimo posto, con un punteggio inferiore alla media Ocse e a quello di paesi come Spagna, Portogallo o Stati Uniti.



Insomma, economia e finanza in Italia sono ancora argomenti ostici. “In un momento di crisi come questo il problema diventa una vera e propria emergenza”, ha commentato Magda Bianco, alla guida del dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria di Banca d’Italia, che indaga costantemente l’analfabetismo finanziario della popolazione adulta.

L’importanza di studiare economia

Capire dove va l'economia è importante non solo per i grandi analisti, ma anche e soprattutto per i cittadini e le famiglie. Lo studio di questa materia, infatti, aiuta a sfatare luoghi comuni e pregiudizi, e a vedere le conseguenze inattese e spesso spiacevoli delle cose. Per imparare a fare tutto questo bisogna essere preparati. Potrebbe rivelarsi utile iscriversi a un corso di laurea in Economia, che è senz’altro d’aiuto per capire le basi delle dinamiche economico-sociali. Nel caso in cui non si ha a disposizione tanto tempo vi è un'alternativa facile e comoda: frequentare un’università di Economia online. Si possono consultare alcune guide presenti sul web per scegliere al meglio i corsi a distanza, i quali non prevedono test d’ingresso, hanno le iscrizioni sempre aperte e consentono di studiare in qualsiasi momento del giorno o della notte e da qualunque posto, oltre a essere riconosciuti dal Miur.

Grazie a una formazione dall’alto vi è la possibilità di comprendere a fondo i concetti di consumo e risparmio, delle politiche economiche, della statistica e non solo. Per rimettere mano a libri e volumi, sfruttando anche le moderne tecnologie a disposizione, non è mai troppo tardi, soprattutto se la conoscenza di un determinato argomento può aiutarci a incrementare i nostri profitti e a evitare brutte sorprese, oltre che ritrovarci maglia nera in Europa per quanto riguarda le conoscenze economico-finanziarie.

Gli altri consigli utili per tenersi informati su economia e finanza

Se si ha intenzione di approfondire i temi dell’economia e della finanza, oggi è possibile sfruttare la tecnologia: sono moltissime le app che permettono di conoscere un po’ più a fondo le materie in questione.

Tra le principali spiccano Economics Review Flashcards, perfetta per iniziare perché illustra i concetti di base e permette di realizzare anche dei grafici; l’app del settimanale britannico “The Economist”, che aiuta a capire quali sono i temi economico-finanziari più in voga del momento, e Central Banks, che monitora le mosse di tutte le banche centrali mondiali. Un altro consiglio è quello di seguire incontri, festival, eventi e talk di rilevanza nazionale e internazionale, come il Festival Internazionale dell’Economia, a cui prendono parte personalità di spicco tra scienziati e ricercatori, rappresentanti della società civile e delle istituzioni, economisti, imprenditori, manager e rappresentanti delle più importanti realtà accademiche in Italia e nel mondo.

Un’ultima mossa utile potrebbe essere seguire influencer che trattano questi temi sui social media. Sono molti i profili che approfondiscono le tematiche economiche, su Youtube ma anche su Instagram, e da questi si può apprendere molto, grazie anche alla capacità degli influencer di comunicare in modo semplice e diretto. Tra le figure più conosciute ci sono Marcello Ascani, Pietro Michelangeli e Leonardo Pinna.