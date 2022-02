Sguardi Alterati da Off Topic: il 25 febbraio la proiezione di "Ladri di biciclette"

La rassegna “Sguardi alterati” prosegue venerdì 25 febbraio, sempre alle 19.00 a OFF TOPIC (via Pallavicino 35, Torino), con il recupero della proiezione in programma a dicembre di “Ladri di biciclette”, capolavoro del neorealismo opera di Vittorio De Sica del 1948 che sposta il nostro sguardo sulla realtà sociale della Roma del dopoguerra.

Il film sarà preceduto da un’introduzione a cura di Roberta Stefanini, curatrice di RKH Cinema e editor-in-chief di DÉJÀVU, magazine indipendente di cultura cinematografica di RKH Cinema nato nel 2020 dalla volontà di un gruppo di giovani ragazzi di condividere, con cura e professionalità, la loro immensa passione per la Settima Arte. Attualmente al terzo numero uscito in forma cartacea.

Osservare il mondo che ci circonda con uno sguardo differente. Assumere punti di vista “altri”, “alterati” appunto, per meglio comprendere la realtà. Questo fa, spesso, il cinema, in particolare il cinema del reale. Questo fa Altera APS con le sue iniziative. Da qui nasce la rassegna cinematografica “Sguardi Alterati”. Abbiamo scelto, quindi, tre film che ci accompagneranno, fino a gennaio 2022, alla scoperta di una realtà complessa e stratificata. Sguardi alterati, capaci di fissare l’obiettivo su temi altri, per offrire immagini vere, spesso nascoste alla vista o distanti nella storia.