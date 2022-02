Beppe Furino continua la sua battaglia per la vita al Santa Croce di Moncalieri

In campo 'Furia' (come era soprannominato da compagni di squadra e avversari) era un guerriero che non mollava mai, qualità che adesso saranno fondamentali nella partita più importante, quella per la vita, che sta giocando da ieri. Beppe Furino, lo storico capitano della Juve di Trapattoni, è in condizioni stabili, dopo essere stato ricoverato all'ospedale di Moncalieri per una grave emorragia cerebrale.

Superate le 24 ore più delicate

Le sue condizioni restano gravi ma sono stabili. Non ci sono stati miglioramenti ma neanche peggioramenti, come si temeva da parte dell'equipe medica che lo sta seguendo. Una situazione che alimenta qualche speranza: saranno fondamentali le prossime 24 ore per capire quale sarà l'evoluzione del quadro clinico dell'ex campione bianconero.

Un anno fa la perdita della moglie

Nel marzo 2020 Furino aveva perso la moglie Irene, portata via in poche settimane dal Covid, e adesso al suo capezzale c'è la figlia Federica, assieme all'intero mondo bianconero e a tutti coloro che hanno apprezzato negli anni l'uomo, prima ancora del calciatore (e poi allenatore).

Per lui tifa anche tutta Moncalieri, la città in cui risiede da anni e per la quale, da candidato del centrodestra, aveva corso anche come sindaco nel 2015, battuto dall'attuale primo cittadino, Paolo Montagna, che gli ha inviato un grosso in bocca al lupo: "Una splendida persona, forza Beppe!".

La forza della figlia e il sostegno del governatore Cirio

"Il capitano è sotto due a zero, ma è in partita. Il margine per ribaltare il risultato c'è, e con un po' di fortuna passiamo il turno". ha usato questa metafora Federica Furino, la figlia di Beppe, per raccontare lo stato della situazione. "Ringrazio tutti per la ola di affetto - ha aggiunto - E, mi raccomando, continuate a tifare".

Tra i tanti messaggi di incoraggiamento anche quello del presidente della Regione Piemonte (e tifoso bianconero) Alberto Cirio: "In queste ore, in ospedale, un grande campione sta giocando la partita più importante… Beppe non c'è solo una Regione, ma un intero Paese a fare il tifo per te…", ha scritto sui social il governatore.