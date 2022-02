Il ministro Orlando in visita a Torino, Pd Piemonte: "Segnale di attenzione per la città e la transizione ecologica"

"Questa mattina assieme al Ministro del lavoro Andrea Orlando abbiamo visitato il Parco Scientifico Tecnologico per L'Ambiente - Environment Park. La presenza del Ministro a Torino, in occasione dell’Assemblea nazionale quadri e delegati del settore automotive della Fiom, rappresenta anche l’occasione per affrontare le sfide della transizione ecologica e digitale con il sistema delle imprese, gli attori della ricerca - a partire dall’Università e dal Politecnico - e le forze sindacali", hanno dichiarato Paolo Furia (Segretario regionale del Pd) ed Enzo Lavolta (Responsabile Lavoro Segreteria regionale).

"I tempi della transizione ecologica sono determinati dalla crisi climatica, i cui effetti li stiamo vivendo con la grave siccità in Piemonte. Per questo non possiamo mancare all’appuntamento della trasformazione dell’economia industriale e agricola in chiave di sostenibilità. Il compito della politica, però, è di accompagnare il mondo del lavoro a questo appuntamento senza lasciare indietro nessuno".

"Il Ministro oggi ha richiamato le politiche attive del Governo, a partire dalle nuove misure del Programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori) nonché la proposta di trasformare il Fondo europeo SURE, adottato durante la crisi pandemica per promuovere ammortizzatori sociali universali, in misura europea strutturale", hanno concluso Furia e Lavolta.