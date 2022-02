Ponte Amedeo VII: completati i lavori di pulizia dell'alveo del fiume Stura, spariti gli "isolotti" di detriti

È stato completato in questi giorni un intervento di pulizia straordinaria e di messa in sicurezza dell’alveo del fiume Stura a cavallo del ponte Amedeo VIII in strada Settimo.

I lavori hanno avuto una durata di circa due settimane e sono stati effettuati in un periodo di magra del fiume. Nel dettaglio si è provveduto a tagliare la fitta vegetazione arbustiva e a rimuovere la parte sommitale dell'isolotto presente a centro alveo e in corrispondenza della prima campata in sponda sinistra del ponte. Il materiale rimosso è stato quindi riposizionato in corrispondenza delle sponde del fiume, che sono state risagomate.