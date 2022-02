Portici di via Genova, si chiedono sgravi e ristori per i commercianti

I portici di via Genova a poco più di due mesi dalla tragedia

I negozi sotto i portici di via Genova sono stati penalizzati dalla chiusura della strada e dei marciapiedi su entrambi i lati della strada in seguito all'incidente dell'autogru del 18 dicembre in cui persero la vita tre operai che lavoravano ai cantieri.

Un danno che si è sommato alla tragedia e ora la Circoscrizione 8 ha approvato un ordine del giorno rivolto al sindaco Stefano Lo Russo e agli assessori comunali affinché siano concessi degli sgravi o dei ristori per venire incontro ai commercianti.

"A distanza di due mesi - spiega la consigliera Claudia Amadeo - è usata solo la corsia preferenziale dei bus e sono stati soppressi di una ventina di parcheggi, mentre i due marciapiedi sono transennati su entrambi i lati. E'evidente l'attività ridotta, sia prima del natale, sia oggi".

"Richiesta condivisibile, spero che venga recepito- aggiunge la coordinatrice Noemi Petracin - certo occorre solo sia poi specificato che gli sgravi siano dati su basi concrete delle perdite subite in quel periodo".