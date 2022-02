Guerra in Ucraina, iniziativa dell'Anpi di Grugliasco per dire "no alla guerra"

Una manifestazione per dire no alla guerra e rilanciare la pace. Anche Grugliasco scende in piazza in queste ore così difficili.

In particolare, lo farà venerdì 25 febbraio, alle 18, in piazza 66 Martiri: l'Anpi cittadina sezione “68 Martiri” invita i cittadini, richiama le istituzioni, le forze politiche, le associazioni, le scuole del territorio e la cittadinanza a un momento collettivo di riflessione e impegno per affermare il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (Art. 11 Costituzione).